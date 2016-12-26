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Advocaat: 2-3 transfer yapacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 3-0 kazandıkları Trabzonspor maç sonrası basın toplantısında ve yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda transfer ile ilgili konuştu.

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Dick Advocaat'ın maç değerlendirmesi şöyle:
 
"Tüm maçı kontrol ettik. Çok güzel goller attık. Bu akşam kazanmayı hak ettik, tüm takım çok iyi oynadı."
 
ADVOCAAT'TAN ÇOK AÇIK TRANSFER SÖZLERİ
 
"Eğer bir oyuncuyu getiriyorsam, bir sebebim vardı ve ona inanıyorumdur. Bugün de işini yaptı. Ben zaten tüm takımdan memnunum. Takımı geliştirmeye çalışıyoruz tabii, eğer mümkün olursa. Kimin gideceğine de bağlı. Bazı oyuncular takımdan ayrılacak, belki kiralık gidecekler. Neyin uygun, neyin uygun olmadığıyla alakalı bir durum.
 
Bugün Manchester City'nin sağ bekiyle ilgili de haberler okudum, her gün okuyorum böyle şeyler. 2-3 oyuncu almaya çalışacağız, daha güçlü hale gelebilmek için..."
 
İLK YARININ DEĞERLENDİRMESİ...
 
"Aslında maçtan önceki röportajda söyledim, ilk yarıda en baş kısım hariç iyi iş çıkardık. 12 maçta sadece 1 maçtan mağlubiyetle ayrıldık. İlk 3 maça bakıyoruz ve sadece 1 puan almışız, bunun arkasındn koşuyoruz hala. Onun acısını çekiyoruz.
 
Türkiye'de zor takımlar var, zorlu bir ligde mücadele ediyoruz."
 

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