Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Advocaat, Fenerbahçe'ye Halil İbrahim Dervişoğlu'nu önerdi

Forvet sıkıntısı için ilaç gibi öneri Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'tan geldi. Hollandalı çalıştırıcı, eski öğrencisi Halil İbrahim Dervişoğlu'na kefil oldu. Stili ile Fernandao'ya benzetilen 18 yaşındaki golcü için tek engel ise babası...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe yönetimi, forvet bölgesinde yaşanan sıkıntıyı bertaraf etmek için çalışıyor. Yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen en iyisini yapmaya çalışan sarı-lacivertlilerin imdadına eski hocası Dick Advocaat yetişti…

Hollandalı çalıştırıcı eski takımı Sparta Rotterdam'da forma giyen ve bu sezon A Takım'a yükseltilen Halil İbrahim Dervişoğlu'nun Fenerbahçe için faydalı olacağı konusunda referans verdi, "Halil'i alırsanız gelecek kaygınız olmaz" dedi.

GEÇEN SEZON 26 MAÇTA 21 GOL ATTI

Stili ile Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'a sattığı Brezilyalı Fernandao'ya benzetilen 18 yaşındaki oyuncunun daha hızlı olduğuna da vurgu yapıldı. Geçen sezon genç takımda 26 maçta 21 gollük performansla dikkat çeken Halil'in, sarı-lacivertlilere 500 bin Euro'ya mal olacağı bildirildi. Bu transfer için ilk temaslarını kuran Fenerbahçe, oyuncuyu ve kulübünü ikna etti ancak baba engeline takıldı. Genç oyuncunun babası, 18 yaşındaki oğlunun Türkiye'ye gelmesine soğuk bakarken, Sportif Direktör Comolli'nin bu sorunu çözmeye çalıştığı öğrenildi.

HALİL İBRAHİM'İ TANIYALIM

Sparta Rotterdam'ın alt yaş gruplarında maçlara çıkan 18 yaşındaki golcü isim, ekibin reserve takımı Jong Sparta ile geçtiğimiz sezon 3. Lig'de görev yaptı. Hollanda 3. Ligi olan Tweede Divisie'de 26 maçta 21 gol atan ve 9 asist yapan genç oyuncu, Avrupa U19 Şampiyonası'nda da 66 dakika Türkiye U19 Milli Takımı için ter döktü. Sağ kanat, sol kanat ve on numara olarak da sahaya çıkan isim Sparta Rotterdam A Takımı'nda da 60 dakika süre almayı başardı.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Honda Civic Dizel Otomatik İlk Sürüş

Honda Civic Dizel Otomatik İlk Sürüş

Yol çalışması yaparken buldular!

Yol çalışması yaparken buldular!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA