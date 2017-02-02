Advocaat'tan ayrılık açıklaması!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, 'Ben buraya Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Asla pes etmem. Yönetim Kurulu istediği sürece buradayım.' dedi.
Kanarya'da alınan başarısız sonuçların ardından koltuğu sallanan Advocaat, istifa etmeyi düşünmediğini söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, "Ben buraya Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim. Benim felsefemde pes etmek yoktur. Gitmem takımı şampiyon yapacaksa bir dakika durmam. Ama gitmemin faydası yok, kalıp mücadele edeceğim. Yönetim Kurulu istediği sürece buradayım." dedi.
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