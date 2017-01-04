Advocaat, forvet transferinden vazgeçti!

Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Fernandao rüzgarı esecek. Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Dick Advocaat'ın kampta özel olarak ilgileneceği isimlerden olacak.

Emmanuel Emenike'nin kadro dışı bırakılıp, kendisine kulüp aramasıyla birlikte ikinci devredeki merkez santrfor rotasyonu da belli oldu. Advocaat; Robin van Persie, Moussa Sow ve Fernandao'ya güveniyor. Ancak Sow'un Senegal formasıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek olması, van Persie'nin de sezon içinde zaman zaman dinlendirilme gereksinimi Fernandao'ya önemli bir görev yükleyecek.

Brezilyalı futbolcu ligin ikinci haftasında oynanan Kayserispor maçında sakatlandıktan sonra ligde yaklaşık 3,5 aylık bir süreden sonra forma giyebilmişti. Fernandao 3'ü Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı son 5 resmi karşılaşmada 7 gol atarak etkileyici bir dönüş yapmayı başarmıştı.

Deneyimli golcünün bu performansı üzerine teknik direktör Dick Advocaat yönetime merkez santrfor transferine gerek olmadığı raporunu verdi. Sarı lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen ve ülkesi Nijerya'da bulunan Emenike ise henüz bir kulüple anlaşma sağlayamadı. Nijeryalı futbolcunun menajeri oyuncusu için arayışlarını sürdürüyor. (Ntvspor)