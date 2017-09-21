Afjet Afyonspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Afjet Afyonspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında, Afjet Afyonspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. MKE Ankaragücü ise bu sonucun ardından kupaya veda etti.
Afjet Afyonspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0
Stat: Afyonkarahisar Yeni Şehir
Hakemler: Çağatay Şahan, Bahtiyar Birinci, Muhammet Yumak
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Ömer Çelik (Dk. 24 Yasin Yener), Uğur Durmuş, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Emre Pehlivan (Dk. 78 Ömer Yanık), Abdulkadir Kuzey (Dk. 72 Oltan Karakullukçu), İsmet Benli, Aykut Uluç
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Alihan Kubalas, Abdülkadir Kayalı, Dieng (Dk. 68 Kenan Özer), Mahmut Akan (Dk. 46 Umut Nayir), Mehmet Sak, Enes Kubat, Szukala, Yusuf Abdioğlu, Doka, Mert Aydeniz (Dk. 46 Arif Moraya)
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Dk. 37 ve 74 Aykut Uluç (Afjet Afyonspor)
Sarı Kartlar: Dk. 42 Yasin Yener, Dk. 77 Nazmi Candoğan, Dk. 84 Uğur Durmuş (Afjet Afyonspor); Dk.52 Yusuf Abdioğlu, Dk. 89 Enes Kubat (MKE Ankaragücü)
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