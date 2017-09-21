Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında, Afjet Afyonspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. MKE Ankaragücü ise bu sonucun ardından kupaya veda etti.

Afjet Afyonspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0

Stat: Afyonkarahisar Yeni Şehir

Hakemler: Çağatay Şahan, Bahtiyar Birinci, Muhammet Yumak

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Ömer Çelik (Dk. 24 Yasin Yener), Uğur Durmuş, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Emre Pehlivan (Dk. 78 Ömer Yanık), Abdulkadir Kuzey (Dk. 72 Oltan Karakullukçu), İsmet Benli, Aykut Uluç

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Alihan Kubalas, Abdülkadir Kayalı, Dieng (Dk. 68 Kenan Özer), Mahmut Akan (Dk. 46 Umut Nayir), Mehmet Sak, Enes Kubat, Szukala, Yusuf Abdioğlu, Doka, Mert Aydeniz (Dk. 46 Arif Moraya)

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Dk. 37 ve 74 Aykut Uluç (Afjet Afyonspor)

Sarı Kartlar: Dk. 42 Yasin Yener, Dk. 77 Nazmi Candoğan, Dk. 84 Uğur Durmuş (Afjet Afyonspor); Dk.52 Yusuf Abdioğlu, Dk. 89 Enes Kubat (MKE Ankaragücü)