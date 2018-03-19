Afrin ele geçirildi Rıdvan Dilmen son dakika yazısına mest oldu
NTV'de Başakşehir - Beşiktaş maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen 'Afrin merkezi ele geçirildi.' altyazısıyla mest oldu: Hepsini tebrik ediyoruz.
NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Başakşehir, maçı fazlasıyla hak etti. Beşiktaş'ın bu kaçar mı denilecek bir tane pozisyonu yok. Başakşehir, bu maçta seyirci rekorunu kırmıştır" dedi.
ALTYAZI MEST ETTİ
Öte yandan maçın ilk yarısını değerlendiren Rıdvan Dilmen, ekrandaki Afrin altyazısıyla birlikte mest oldu, "Afrin'i askerlerimiz ele geçirmiş, tebrik ediyoruz hepsini gerçekten." ifadelerini kullandı.
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