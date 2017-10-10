Ağrılarına rağmen İzlanda karşısında oynayan Burak Yılmaz'ın Akhisarspor maçında oynaması zor

Habertürk'te yer alan habere göre Trabzonspor teknik heyeti Burak Yılmaz’dan gelen kötü haberle sarsıldı.

Ağrıları olmasına rağmen önce Bordo-Mavililer’in Beşiktaş’la oynadığı maçta süre alan ardından da İzlanda sınavında Milli Takım’ı yalnız bırakmayan Kral, yaptığı fedakarlığın kurbanı oldu. Burak’ın İzlanda karşılaşmasında yeniden sakatlandığı ve şiddetli ağrılar çektiği öğrenildi. Milli Takım kampından ayrılıp Trabzon’a dönen Burak Yılmaz’ın tedavisine hemen başlandığı belirtildi. 32 yaşındaki forvetin bu hafta sonunda Teleset Mobilya Akhisarspor’la oynanacak maçta forma giymesinin zor olduğu kaydedildi.

7. haftadaki Beşiktaş maçına tek idmanla çıkan Burak’ın tedavi programının devam edeceği ve dinlendirileceği ifade edilirken, Kral’la ilgili son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek. Dün Katar’dan dönen deneyimli teknik adam, öğrencisiyle görüştükten sonra forvette kimi oynatacağını netleştirecek. Yanal’ın Beşiktaş maçında oyuna girdikten sonra golünü atan Hugo rodallega’ya güveneceği ve Burak’ı riske etmeyeceği öğrenildi.

N'DOYE FORMA BEKLİYOR

Uzun süren sakatlık döneminin ardından Al Sadd’la oynanan hazırlık maçında süre alan Trabzonspor’un Senegalli forveti Dame n’Doye, yavaş yavaş form tuttuğunu söyledi. Teknik direktör Ersun Yanal’dan göreve beklediğini belirten 32 yaşındaki oyuncu, “Takımın içinde olmak çok güzel bir şey, önemli olan benim kendi performansım değil, takımın performansı. Forma giyip giyemememiz hocanın takdiri. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyor. 22 tane oyuncu var ve hoca oradan seçiyor. Her futbol gibi ben de oynamak istiyorum” ifadelerini kullandı.