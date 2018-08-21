Ahmet Çalık Galatasaray'da kaldı
Ahmet Çalık için Galatasaray'da yeni gelişme! Serdar Aziz'in sakatlığında son Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Ahmet Çalık, Galatasaray'da kalacak.
Galatasaray'da transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala yeni bir karar alındı.
Serdar Aziz'in sakatlığında son Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Ahmet Çalık, Galatasaray'da kalacak.
Pek çok Anadolu kulübünün istediği başarılı stoper, kadroda alternatif oyuncu olarak tutulacak.
Sarı-Kırmızılılar, bir stoper dahi transfer etse Ahmet ile birlikte kadrosunda 4 savunmacı oluyor.
Öte yandan zaman zaman Ryan Donk'un da bu bölgede kullanılabileceği öğrenildi.
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