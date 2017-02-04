Aimar 37 yaşında yeşil sahalara döndü

Son olarak Arjantin'in River Plate formasını giyen Pablo Aimar sürpriz bir transfere imza attı.

2015 yılında emeklilik kararı alan Arjantinli yıldız futbola başladığı kulüp olan ve Arjantin Ligi'nde Torneo Federal B kategorisinde mücadele eden Eestudiantes Rio Cuarto ile yeşil sahalara geri döndü. Arjantin Milli Takım formasını 53 kere giyme başarısı gösteren Aimar, kulüp kariyerinin zirvesini 2000 ile 2006 yılları arasında formasını giydiği Valencia'da yaşadı. İspanyol ekibiyle 232 maça çıkan Arjantinli 37 gol atarken 18 de asist yaptı.

Aimar ayrıca Avrupa'da Benfica ve Real Zaragoza formalarını giymişti.