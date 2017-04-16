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Ajax, Feyenoord takibini sürdürüyor

Hollanda Ligi Eredivisie'de zirve mücadelesini sürdüren Ajax evinde Heerenveen'i 5-1 mağlup etti.

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Hollanda Eredivisie'nin 31. haftasında Ajax evinde Heerenveen'i 5-1 mağlup etti.

Maçın 8. dakikasında Heerenveen, Ghoochannejhad ile 1-0 öne geçti. Ajax'ta 24. dakikada Viergever beraberliği getirirken, 32'de De Ligt ve 42. dakikada Klasassen'in golleriyle ev sahibi ekip ilk devreyi 3-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ajax 68. dakikada Dolberg'in penaltıdan attığı golle skoru 4-1'e taşırken, maçın sonucunu belirleyen gol 83'te Neres'ten geldi.

Ajax bu galibiyetle birlikte lider Feyenoord'un 1 puan gerisinde 75 puanla ikinci sırada yer aldı. Heerenveen ise 40 puanla 8. sırada kaldı.

Son 3 haftaya girilirken Ajax önümüzdeki hafta PSV deplasmanına konuk olacak. Heerenveen ise evinde Willem'i konuk edecek.

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