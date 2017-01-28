Akakpo Büyükşehir Gaziantep'e transfer oldu
Trabzonspor'un Togolu defans oyuncusu Akakpo, TFF 1.Lig takımlarından Büyükşehir Gaziantep ile anlaşmaya vardı.
Togo doğumlu futbolcuyla bir süredir yollarını ayırmaya planlayan bordo mavililer, Büyükşehir Gaziantep ile anlaştı. Akakpo, bonservisiyle birlikte 1.5 yıllığına Büyükşehir Gaziantep'e transfer oldu. Pazartesi günü resmi imzalar atılacak.
SERGEN YALÇIN KAYSERİSPOR'A İSTEMİŞTİ
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları elde edemeyen Kayserispor, ara transfer döneminde Akakpo için atağa kalkmıştı. Sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor'un Togolu savunmacısı Serge Akakpo'nun transfer edilmesi için yönetime talepte bulunmuştu. Yalçın'ın savunma bölgesine istediği Serge Akakpo için düğmeye basan Kayserispor, başarılı oyuncuyu Büyükşehir Gaziantep'e kaptırdı.
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