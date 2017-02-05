Akhisar Belediyespor çeyrek finalde
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda günün ilk maçında Süper Lig ekibi Akhisar Belediyespor, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Gümüşhanespor'la karşılaştı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 2. Lig ekibi Gümüşhanespor'u 3-1 mağlup eden Akhisar Belediyespor, adını çeyrek finale yazdırdı.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu
Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Aykut Çeviker (Dk. 56 Adu), Custodio, Samardzic, Özer Hurmacı (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Vaz Te, Cikallleshi (Dk. 64 Muğdat Çelik)
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Mehmet Abdullah Çoban (Dk. 45 Süleyman Çelikyurt), Cem Sultan, Cumhur Yılmaztürk, Ali Özgün, Serhat Mermer, Taner Koç, Rahmi Muhammet Akyazı, Muhammed Çalhanoğlu (Dk. 62 Zahit Fındık), Mehmet Menderes Önkuzu (Dk. 75 Alperen Pak ), Rıdvan Koçak
Goller: Dk. 10 Vaz Te, Dk. 50 Samardzic, Dk. 90+3 Muğdat Çelik (Akhisar Belediyespor), Dk. 86 Ali Özgün (Penaltıdan) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Vaz Te, Dk. 66 Adu, Dk. 87 Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.