Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk galibiyetini aldı!

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. Haftasında Süper Lig Ekiplerinden Akhisar Belediyespor TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. Haftasında Süper Lig Ekiplerinden Akhisar Belediyespor TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
 
Karşılaşmayı Akhisar Belediyespor 2-1 kazandı.
 
Stad: Ümraniye İlçe Stadı
Hakem: Serkan Tokat, Engin Erdem, Önder Yılmaz
Ümraniyespor: Merin Erol, Mustafa Çakır, Mehmet Sedef, Mücahit Albayrak, Ömer Tunç, Mehmet Öztonga, Samet Asatekin, Bulut Kaya, Ömer Can Sokullu, Burak Şahin, Abdullah Halman
Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Tolga Ünlü, Alper Uludağ, Kadir Keleş , Safa Ali Memnun, Soner Aydoğdu, Hasan Ali Adıgüzel, Landry N'Guemo, Muğdat Çelik, Ricardo Vaz Te

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Moskova'da metroda korkutan patlama

Moskova"da metroda korkutan patlama

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Muş'ta asırlık gelenek böyle yaşatılıyor

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

Teröre karşı dayanışma maçı: Yıldızlar Karması

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA