Akhisar Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk galibiyetini aldı!
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. Haftasında Süper Lig Ekiplerinden Akhisar Belediyespor TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. Haftasında Süper Lig Ekiplerinden Akhisar Belediyespor TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Akhisar Belediyespor 2-1 kazandı.
Stad: Ümraniye İlçe Stadı
Hakem: Serkan Tokat, Engin Erdem, Önder Yılmaz
Ümraniyespor: Merin Erol, Mustafa Çakır, Mehmet Sedef, Mücahit Albayrak, Ömer Tunç, Mehmet Öztonga, Samet Asatekin, Bulut Kaya, Ömer Can Sokullu, Burak Şahin, Abdullah Halman
Akhisar Belediyespor: Bora Körk, Tolga Ünlü, Alper Uludağ, Kadir Keleş , Safa Ali Memnun, Soner Aydoğdu, Hasan Ali Adıgüzel, Landry N'Guemo, Muğdat Çelik, Ricardo Vaz Te
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