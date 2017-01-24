Akhisar sahasında kazanarak turladı

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 6. hafta karşılaşmasında Akhisar kendi sahasında Aydınspor 1923'ü konuk etti. Akhisar Belediyespor rakibini 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 61. dakikada Hasan Ali Adıgüzel kaydetti.

Öte yandan Akhisar Belediyespor'da Olcan Adın 15. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Akhisar Belediyespor puanını 11'e yükseltti ve gruptan çıktı. Aydınspor 1923 ise 5 puanda kalarak kupaya veda etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Yusuf Bozdoğan, Mustafa Savranlar

Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Aykut Çeviker, Onur Ayık (Dk. 65 Muğdat Çelik), Tolga Ünlü, Hasan Ali Adıgüzel, Adu (Dk. 72 Custodio), Alper Uludağ, Samardzic, Olcan Adın, Kadir Keleş, Mervan Çelik (Dk. 56 Vaz Te)

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, Erdi Bakırcı, İsmail Hacıhafızoğlu, Mustafa Tahir Babaoğlu, Şamil Ünal, Reşo Akın, Vedat Budak, Süleyman Özdamar, Serkan Özdemir (Dk. 52 Oğuzhan Kayar), Nezir Özer (Dk. 69 Haluk Türkeri), Berat Ali Genç (Dk. 82 Ömer Karancı)

Gol: Dk. 61 Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 1 Kadir Keleş, Dk. 27 Mervan Çelik, Dk. 59 Alper Uludağ, Dk. 73 Muğdat Çelik, Dk. 88 Hasan Ali Adıgüzel (Akhisar Belediyespor), Dk. 27 Şamil Ünal (Aydınspor 1923)