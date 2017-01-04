Adu, Akhisar Belediyespor'da

Bugün 3.5 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşındaki Ganalı futbolcu kampa katılmak üzere Antalya'ya gitti.

Futbola Gana'nın Liberty Professionals kulübünde başlayan Kofi Adu, 2008-10 yıllarında Fransa'nın Nice, 2010-13 yılları arasında Danimarka'nın FC Nordsjelland, 2013-14 sezonunun ilk yarısında Belçika'nın Club Burugge, ikinci yarısında ise Norveç'in Stabek takımında forma giydi. 2014'te Malmö'ye transfer olan Adu, üç sezondur İsveç'te oynuyor. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Kofi Adu, 6 kez Gana U17, 1 kez de Gana A Milli Takımı'nda görev yaptı.