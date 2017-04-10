Saha komiserlerinin 90 dakika sonunda aldıkları ücret sadece 25 TL!

Onlar İstanbul’da oynanan amatör ve Süper Lig maçlarının kadın saha komiserleri. Türk futbolunun Arda Turan, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Erdem Bayık gibi başarılı ve ünlü isimleriyle toprak sahalarda görev yapmış, taraftarın ve oyuncuların ‘Sevgi’ ve ‘Enise’ annesi. Her ikisi de bu işi para için değil futbol aşkı için yapıyor. Zira, 90 dakikada kazandıkları ücret sadece 25 lira. 62 yaşındaki Sevgi Yalçın, Türkiye’nin ilk saha komiseri kadın. Bu mesleği tam 25 yıldır icra etse de biz onu, geçen hafta oynanan Adanaspor- Galatasaray maçında, oyuncu değişikliği ve uzatma sürelerinin gösterildiği anlarda, saha kenarındaki tabelalı görüntüsüyle tanıdık.

‘TEYZE EVİNE GİT YEMEK YAP’

Hayalinin kaleci olmak olduğunu söyleyen Yalçın, “1989’da Futbol Hakemler Derneği’nde yönetici asistanlığı yapmaya başladım. 11 yıl sonra ‘Hakem ol’ teklifi geldi ancak kısa şort giyemeyeceğim için kabul edemedim. Cüneyt Çakır’la toprak sahada maça çıktım. Arda Turan amatörde oynarken maçında görev yaptım” diyor. Maç sırasında oyuncuları ve yöneticileri kadın oldukları için susturabildiklerini belirten Yalçın, “Her zaman iki takıma şeker ve çikolata alırım. Hakemlere de maç sonrası yemeleri için zeytinyağlı dolma ve börek yaparım. Bazı taraftar ‘Teyze git evine yemeğini yap’ kafasında, bazıları ise çok destekliyor” diye konuşuyor.

‘ZABITA MEMURU SANIYORLAR’

Güzellik uzmanı Enise Bostancı (58) ise 17 yıl mesleğe nasıl başladığını şöyle anlatıyor: “Saha komiserliği yapan bir arkadaşımız vardı. Bir gün o arkadaşa maç günü yemesi için çiğköfte yapıp götürmüştüm. O gün ‘Abla seni saha komiseri yapalım’ dedi. 2000 yılında saha komiserliği yapmaya başladım.” Kendisi de saha komiseri olan eşiyle maçlarda tanıştığını anlatan Bostancı, “Çoğu zaman aynı gün görev yapıyoruz. Bazen 5 maça çıktığımız oluyor. Maç günü ceket, pantolon ve kravatımızı takıyoruz. Maç sonrasında toplu taşımaya bindiğimizde zabıta memuru, hostes ya da komiser sananlar oluyor. Bazen de ‘Komiserim’ diye hitap ediyorlar” diyor.

SAHA KOMİSERLİĞİ NEDİR?

Saha komiseri, dördüncü hakemin görevini yapıyor. Maçtan önce takımların hazırlanması lisansların hakemlere ulaştırılması, hakemler ile koordineli çalışarak sahadaki eksiklerin giderilmesi ve oyun alanı güvenliğinin alınması, oyuncu değişikliklerinin yapılması gibi birçok konuda hakemlere yardımcı oluyorlar.