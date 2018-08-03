Al Hilal Gomis'i alamayınca Negredo'ya yöneldi

Uzun süredir maaş zammı için Sarı-Kırmızılı yönetimle ters düşen Gomis, yönetimin “Ayrılabilirsin” restinden sonra geri adım attı. Yönetimin tavrı nedeniyle Fransız yıldızın menajeri Patrick Mendy, Suudi Arabistan'ın Al Hilal Riyad kulübüyle görüştü. Suudi Arabistan'dan Okaz Gazetesi, Al Hilal’in Fransız yıldız için G.Saray'a 7,5 milyon euro teklif ettiğini yazdı.

YILLIK 10 MİLYON EURO

SUUDİ Arabistan ekibinin, Gomis için menajerine ilettiği teklifin de yıllık 10 milyon euro olduğu kaydedildi. Menajer Mendy de bu teklifi 33 yaşındaki Fransız yıldızla sundu. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar’da mutlu olduğunu menajerine ileten Gomis, Galatasaray’dan ve Türkiye’den ayrılmayacağını söyledi.

Gelişen olaylar nedeniyle yıpranan ve hazırlık kampındaki düşük performansıyla şaşırtan Fransız golcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedikodulara nokta koydu.

INSTAGRAM’DA yaptığı açıklamada Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Gomis, Türk bayrağı simgesini koyarak Türkçe yaptığı paylaşımda, “Bu ülkede olduğum her gün için çok mutluyum” notunu ekledi.