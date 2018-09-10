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Al Nassr Alvaro Negredo'yu istedi

Beşiktaş’ın kapısını çalan Dubai ekibi, ülkede 2 Ekim’de bitecek transfer dönemi öncesi İspanyol golcü için 2 milyon euro teklif etti. Al Nasr’ın rakamı 3 milyon euroya çıkarması durumunda Siyah-Beyazlı yönetimin Negredo’nun gitmesine onay vereceği ileri sürüldü

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ’TA Teknik Direktör Şenol Güneş’in sezon öncesi ilk kampa götürmeyip, “Kadroda düşünmüyorum” dediği ancak Başkan Fikret Orman’ın karşı çıkması sonrası takımda kalan Alvaro Negredo konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanyol golcüye Dubai ekibi Al-Nasr’ın talip olduğu ortaya çıktı. B Birleşik Arap Emirlikleri’nde 31 Ağustos’ta başlayıp, 2 Ekim’de sona erecek transfer dönemi öncesi Negredo’yu kadrosuna katmak isteyen Al Nasr, Siyah-Beyazlılar’a bonservis için 2 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Başkan Fikret Orman’ın Türkiye’de yaz transfer dönemi kapandığı için bu teklife şartlı evet dediği öğrenildi.

BAŞKAN ORMAN’DAN ŞARTLI EVET

Başkan Orman’ın, Al Nasr’ın rakamı 3 milyon euroya çıkarması ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in de ‘Evet’ demesi durumunda İspanyol oyuncunun gitmesine izin vereceği iddia edildi. Beşiktaş’ta yıllık 4 milyon 350 bin euro kazanan Alvaro Negredo’nun ise Dubai kulübünden yıllık 6.5 milyon euro talep ettiği ifade ediliyor.

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