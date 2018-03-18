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Alanya'da kazanan yok!

Spor Toto Süper Ligi'in 26. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor öne geçtiği maçta Göztepe'ye yakalandı: 1-1.

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Spor Toto Süper Ligi'de Mesut Bakkal yönetiminde 2 hafta üst üste kazanarak çıkışa geçen Aytemiz Alanyaspor, kendi evinde Göztepe ile yenişemedi: 1-1.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada son bölümleri nefes kesti. 76'da sahne alan Douglas ev sahibini öne geçirdi: 1-0. 6 dakika sonra son haftaların formda ismi Demba Ba sahne aldı ve skoru ilan etti: 1-1.

Senegalli forvet, 7. lig maçında 5. kez ağları salladı. Bu sonuçla Akdeniz ekibi puanını 28'e, Göztepe ise 40'a yükseltti.

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