Alanya'da kazanan yok!
Spor Toto Süper Ligi'in 26. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor öne geçtiği maçta Göztepe'ye yakalandı: 1-1.
Spor Toto Süper Ligi'de Mesut Bakkal yönetiminde 2 hafta üst üste kazanarak çıkışa geçen Aytemiz Alanyaspor, kendi evinde Göztepe ile yenişemedi: 1-1.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada son bölümleri nefes kesti. 76'da sahne alan Douglas ev sahibini öne geçirdi: 1-0. 6 dakika sonra son haftaların formda ismi Demba Ba sahne aldı ve skoru ilan etti: 1-1.
Senegalli forvet, 7. lig maçında 5. kez ağları salladı. Bu sonuçla Akdeniz ekibi puanını 28'e, Göztepe ise 40'a yükseltti.
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