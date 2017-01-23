Alanya'dan Beşiktaş'a Eto'o sürprizi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde son oynadıkları Osmanlıspor karşılaşmasının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Güneş, Aytemiz Alanyaspor karşısında Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Talisca, Quaresma, Babel ve Cenk Tosun ilk 11'ini sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı ekipte ara transferde kadroya katılan Mitrovic'in yanı sıra Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Beck, Ömer Şişmanoğlu, Gökhan İnler ve Necip Uysal, yedek kulübesinde yer aldı.

- Aytemiz Alanyaspor teknik direktörsüz çıktı

Süper Lig'de geçen hafta sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen ve teknik direktör Hüseyin Kalpar'la yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmaya altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde çıktı.

Beşiktaş karşısında Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde ikisi zorunlu 6 değişikliğe giden Camunak, kart cezalıları Omeruo ve Candeias'ın yanı sıra Haydar Yılmaz, Fofana, Taha Yalçıner ve Plet'in yerine Zlamal, Birol Parlak, Efecan Karaca, Landel, Cenk Ahmet Alkılıç ve Vagner Love'ı ilk 11'de tercih etti.

- Ev sahibi ekip taraftarlarından "Eto'o" tezahüratı

Aytemiz Alanyaspor taraftarları, karşılaşma öncesi Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcusu Samuel Eto'o lehine tezahüratlarda bulundu.

Eto'o, devre arasında Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmiş, ancak deneyimli futbolcu takımında kalmıştı.

Bu arada soğuk havaya rağmen kale arkasındaki tribünde yerini alan Beşiktaş taraftarı da yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

- Yoğun güvenlik önlemi

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçında alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Karşılaşmanın oynandığı stadın bulunduğu Oba Mahallesi'nin jandarma bölgesi olması nedeniyle, stada giden tüm yollarda jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Taraftarlar, iki ayrı güvenlik noktasında arandıktan sonra stada girebildi. Jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri araçlarda da arama yaptı.

- İlhan Cavcav için saygı duruşu

Karşılaşma öncesi Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, sahaya üzerinde "Türk Hava Kurumu 92 yaşında", Beşiktaşlı futbolcular ise "Hayatına Sahip Çık" yazılı pankartlarla çıktı. Maçtan önce geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sırasında Beşiktaşlı futbolculardan Fabri ve Tosic'in, eşofman üstlerini seremoniye katılan ve soğuk nedeniyle üşüyen çocuklara verdikleri görüldü.