Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Alanyaspor: 4 Gençlerbirliği: 1

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında Gençlerbirliği'ni dağıttı: 4-1.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor kendi evinde Gençlerbirliği'ni 4-1'lik skorla devirdi, 2'de 2 yaptı. 

Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmaya atak başlayan Akdeniz temsilcisi 9'da Mbilla ve 21'de Fernandes'in golleriyle ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-0 önde girdi. 58'de sahne alan Trabzonspor maçının flaş ismi Vagner Love 58'de farkı 3'e çıkardı: 3-0. 65'te Ahmet İlhan Başkent ekibini umutlandırdı: 3-1. 

Love'den enfes gol...

75'te Ahmet İlhan'a dirsek atan Tzavellas kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90'da bir kez daha sahne alan Love röveşatayla mükemmel bir gol atarak skoru belirledi: 4-1. Brezilyalı forvet böylece 7 maçta 7. golünü kaydetti.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 10'a yükseltirken, Gençlerbirliği 4 puanda kaldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İspanya seçim sandıklarına el koyduğunu açıkladı

İspanya seçim sandıklarına el koyduğunu açıkladı

Katalonya'da bağımsızlık referandumu başladı, ortalık karıştı

Katalonya'da bağımsızlık referandumu başladı, ortalık karıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na seslendi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA