Alanyaspor: 4 Gençlerbirliği: 1

Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor kendi evinde Gençlerbirliği'ni 4-1'lik skorla devirdi, 2'de 2 yaptı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmaya atak başlayan Akdeniz temsilcisi 9'da Mbilla ve 21'de Fernandes'in golleriyle ilk yarı sonunda soyunma odasına 2-0 önde girdi. 58'de sahne alan Trabzonspor maçının flaş ismi Vagner Love 58'de farkı 3'e çıkardı: 3-0. 65'te Ahmet İlhan Başkent ekibini umutlandırdı: 3-1.

Love'den enfes gol...

75'te Ahmet İlhan'a dirsek atan Tzavellas kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90'da bir kez daha sahne alan Love röveşatayla mükemmel bir gol atarak skoru belirledi: 4-1. Brezilyalı forvet böylece 7 maçta 7. golünü kaydetti.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 10'a yükseltirken, Gençlerbirliği 4 puanda kaldı.