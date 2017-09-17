Alaves: 0 Villarreal: 3
İspanya La Liga'nın 4. hafta mücadelesinde Villareal deplasmanda Alaves'i 3-0 mağlup etti. Türk yıldız Enes Ünal ise oyuna 78. dakikada dahil oldu.
La Liga'da milli futbolcumuz Enes Ünal'ın forma giydiği Villareal, Alaves'e konuk oldu.
Maça iyi başlayan taraf olan Villareal oyunun kontrolünü ilk dakikalarda ele geçirdi. 33. dakikada ise eski Bursasporlu Bakambu sahneye çıktı ve Villareal'i öne geçiren golü attı. Mücadelenin ilk yarısı da bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda da oyuna ağırlığına koyan Villareal 52'de Bacca'nın golüyle durumu 2-0 getirdi. 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Bakambu maçın fişini çeken golü attı.
Maçta başka gol olmayınca Villareal, Alaves'i 3-0 maplup etti ve 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla Villareal puanını 6'ya yükseltirken, Alaves 0 puanla ligin dibine demir attı.
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