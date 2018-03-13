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Alex de Souza, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, İstanbul'a geldi.

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Brezilya'nın Sao Paulo kentinden kalkan tarifeli seferle saat 23.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Brezilyalı yıldız Alex'i, havalimanı çalışanları karşıladı. Çalışanların fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Alex de Souza, daha sonra eşyalarını alarak havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.
 
Alex de Souza, yarın Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi'nde bulunan D&R mağazasında sevenleriyle buluşacak. Brezilyalı yıldızın cuma günü ise Fenerbahçe'nin CSKA Moskova ile karşılaşacağı THY Avrupa Ligi mücadelesini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etmesi bekleniyor.

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