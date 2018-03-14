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Alex de Souza'nın tişörtü dikkatlerden kaçmadı

Alex de Souza, İstanbul'a gelirken 'taktik tahtası' detayı dikkatlerden kaçmadı.

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Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, kitabının imza gününe katılmak üzere İstanbul'a gelirken bir detay dikkatlerden kaçmadı.

Brezilyalı, üzerinde taktik tahtası bulunan tişörtle İstanbul'a geldi. Bu hareket Aykut Kocaman'a gönderme olarak da yorumlandı.

Taktik tahtasında 4-1-3-2 oyun düzeninin olduğu görülürken, 10 numara pozisyonunda bir futbolcu ve çift forvetli bir yapı dikkat çekiyor. 

Fenerbahçe'de 3 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Alex de Souza, CSKA Moskova ve Galatasaray maçlarını yerinden takip edecek...

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