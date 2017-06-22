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Alex Tyus, Galatasaray'dan ayrıldı

Galatasaray Odebank'ın tecrübeli oyuncusu Alex Tyus, Galatasaray'dan ayrıldı.

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Sezonu Galatasaray Odeabank'ta tamamlayan Alex Tyus, Instagram hesabından sarı kırmızılılara veda yazısı yazdı; 

"Her ne kadar bu sezon istediğimiz gibi sonlanmamış ve çok fazla iniş çıkışa sahne olsa da, benim kariyerimde hem kişilik hem sporcu olarak büyük bir tecrübe oldu. 6 yıllık profesyonel sporcu, 5 yıllık Euroleague oyuncusu olarak İstanbul’da geride bıraktığım son iki yıl çok fazla şey görmemi sağladı. Harika takım arkadaşları ve aynı yolda olduğum insanlarla yola devam etmek çok güzeldi. Hala bu maratonun içerisindeyim."

29 yaşındaki pivot, Euroleague sezonunda 10 sayı, 5.2 ribaunt ve 1.5 blok ortalaması yakalamıştı.

 

(Ntv Spor)

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