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Alexandre Pato da Çin yolcusu...

Adı Galatasaray ile anılan Alexandre Pato'nun Çin takımlarından Tianjin Quanjian'a transfer olacağı iddia edildi.

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Ara transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan Alexandre Pato'nun Çin takımlarından Tianjin Quanjian'a transfer olmak üzere olduğu iddia edildi.

Alexandre Pato'nun bonservisi için Tianjin Quanjian'ın Villarreal'e 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği yazıldı. Brezilyalı golcü Alexandre Pato'nun ise Tianjin'den 5-6 milyon euro civarında bir maaş alacağı belirtildi.

Alexandre Pato'nun transfer olacağı Tianjin Quanjian'ın teknik direktörlüğünü Fabio Cannavaro yapıyor. Tianjin bu transfer döneminde Axel Witsel'i Juventus'un elinden kaparak manşetlere çıkmıştı.

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