Alex de Souza'dan derbi mesajı
Fenerbahçe’nin efsanesi Alex de Souza, bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Dev derbi öncesi eski takımına başarılar dileyen Alex’in paylaşımı şu şekilde:
Dev derbi öncesi eski takımına başarılar dileyen Alex’in paylaşımı şu şekilde:
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