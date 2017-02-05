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Alex de Souza'dan derbi mesajı

Fenerbahçe’nin efsanesi Alex de Souza, bu akşam oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Dev derbi öncesi eski takımına başarılar dileyen Alex’in paylaşımı şu şekilde:

 

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