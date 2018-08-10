Ali Koç: Fenerbahçe büyüktür küfür etmez

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'de bugün başlayacak 2018-2019 sezonu öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan videoda başkan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: "111 yıllık tarihi bir çınar olarak Türk sporunu sevgiyle, mutlulukla ve umutla yarınlara taşımak zorundayız. Can'ların, Lefter'lerin mirasının daima iyilik saçabilmesi, İhsan teyze ve Mümtaz amcanın aşkının hep devam edebilmesi ve Fenerbahçe ile ilk kez buluşan çocukların heyecanının hiç bitmemesi için haykırıyoruz. Statta, sokakta ve sosyal medyada, 'Fenerbahçe büyüktür, küfür etmez' diyoruz. Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda herkesi yeniden saygıya davet ediyoruz."

(AA)