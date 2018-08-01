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Ali Koç, Fenerbahçe'nin Cagliari maçını tribünden izledi

Fenerbahçe'nin Cagliari'yi Ülker Stadyumu’nda ağırladığı karşılaşmada Başkan Ali Koç, mücadeleyi Migros tribünündeki öğrenci bölümünde izledi.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Benfica maçı öncesi son provasını Cagliari ile yaptı. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede başkan Ali Koç'tan büyük sürpriz geldi.
 
Karşılaşma öncesi statta bulunan taraftarların yoğun desteği ile karşılaşan başkan Ali Koç, hazırlık maçını taraftarlarla birlikte izlemek için tribüne geçti. Migros tribünündeki öğrenci bölümününe çıkan Ali Koç, müsabakayı buradan izledi. Başkan Koç böylece 'Birlikte maç izleyeceğiz' sözünü yerine getirdi.
 
Kale arkasındaki taraftarlar büyük şaşkınlık yaşarken Başkan Ali Koç'a sevgi gösterisinde bulundu. Yoğun ilgi sebebiyle Fenerbahçe başkanın etrafından güvenlik çemberi oluşturuldu.

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