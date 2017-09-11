Ali Yıldırım'la Aykut Kocaman arasında kritik zirve

Fenerbahçe'de uzatmada gelen Medipol Başakşehir yenilgisi sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendine ve takımına olan güveni devam ediyor.

Dün sabah kahvaltısında Ali Yıldırım'la buluşan Kocaman, aynı zamanda yakın dostu olan sarı-lacivertli yöneticiye şampiyonluk için güvence verdi.

Kocaman, "2010-11 sezonunda da 5'inci hafta sonunda 7 puanla liderin 8 puan gerisinde kalmıştık. İlk yarıyı da 9 puan geride kapatmıştık. Ama umudumuzu hiç yitirmedik. İnandık, birleştik, bir olduk, tek yumruk olduk; sonunda da şampiyonluğu kucakladık. Yürekten inanıyorum ki bu sezon da aynısı olacak" diye konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, 9'uncu haftada Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları Galatasaray maçına zirveden 2-3 puan geriden gitmeleri halinde "işlerinin daha da kolaylaşacağını" savunurken, "Oynadığımız futbolun karşılığını alacağız, bundan eminim. Geriden gitmek bazen daha iyidir. Ama farkın fazla açılmasına izin vermemeliyiz" dedi.

KADIKÖY KABUS OLDU!

Aykut Kocaman'ın 2009-10 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda 38 galibiyet, 9 beraberlikle oluşan 47 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı. Kocaman'ın yeni Fenerbahçe'si ise evinde 4 maçtır kazanamıyor. Kadıköy'deki lig maçlarında Trabzonspor'la 2-2 berabere kalıp Başakşehir'e 3-2 yenilen sarı-lacivertli takım, Avrupa'da ise Strum Graz ile yenişemedi (1-1), Vardar'a ise 2-1 mağlup oldu.

YERLİ HOCALAR TERS GELİYOR

Fenerbahçe'nin ligde evinde mağlup olduğu son 18 maçın 17'sinde, rakip takımları yerli teknik direktörler çalıştırıyordu. Abdullah Avcı ise Kadıköy'de 10'uncu maçında galibiyet gördü.

GÜVEN SORUNU AŞILAMIYOR

İlk golü yediği son 39 resmi karşılaşmadan sadece 5 kez kazanabilen Kanarya, bu süreçte 15 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Bu da Kocaman'ın uzun süredir üzerinde durduğu, "güven sorununun" henüz aşılamadığını gösterdi.

'ÖNDE OYNAMA' YÜZDESİ 11.3

Bu sezon ligde oynadığı 4 maçının ilk yarılarında 5 gol yiyen F.Bahçe, aynı sayıda golü önceki sezonun 10 lig maçının ilk yarılarında yemişti. Kadıköy'de ligdeki iki 90 dakikada kalesi 5 kez sarsılarak her 36 dakikada bir gol yiyen sarılacivertli ekip, sahasında kazanamadığı 4 resmi maçta ise (360 dakika) sadece 41 dakika (yüzde 11.3) önde oynadı.

VOLKAN'IN KALESİ 13 MAÇTIR AÇIK

Fenerbahçe, Süper Lig'de 10 maçtır kalesini gole kapatamıyor. En son Nisan 2017'deki Galatasaray maçında gol yenmemişti. Volkan Demirel'in gol yemediği son resmi maç da buydu. Kaptan, bu maçtan sonra oynadığı son 13 resmi maçta da kalesinde gol gördü.

(Sabah)