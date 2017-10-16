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Alman basını Leipzig mağlubiyetini Ömer Toprak'ın performansına bağladı

Leipzig karşısında ligde ilk mağlubiyetini alan Dortmund'da fatura Ömer Toprak'a kesildi.

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Leipzig'e 3-2 yenilen Dortmund'da maçın ardından yenilginin sorumlusu milli futbolcumuz Ömer Toprak ilan edildi.Sezon başında 12 milyon euroya Borussia Dortmund'a transfer olan milli fubolcumuz Ömer Toprak, Ruhr ekibinde Leipzig yenilgisinin baş sorumlusu olarak gösteriliyor. 

Alman Bild Gazetesi'nin haberine göre Ömer Toprak zayıf olan sol ayağı yüzünden takımını yaktı. 

'Planımız Ömer Toprak'tı'

Maçın ardından açıklama yapan Leipzigli Poulsen 'Planımız sağ ayağını kullanan Ömer Toprak topu aldığında çok ağır pres yapmaktı. Yaptığımız presle onu zayıf olan sol ayağını kullanmaya yönlendirdik. Bu bu avantajımızı kullandık' açıklamasını yaptı. 

İstatistiklere göre ise maç boyunca 133 kez topla buluşan Ömer, tam 27 kez kalecisi Burki'ye geri pas attı ve bunun sonucunda da 8 kez hata yaptı.

Ömer'e büyük sorumluluk yüklenirken Dortmund hocası Peter Bosz ayrıca Jeremy Toljan, takım kaptanı Sokratis ve kaleci Bürki'ye de hatalarından dolayı serzenişte bulundu.

(Skorer)

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