Alman ekipleri Avrupa kupalarında bu hafta çıktığı altı maçın tamamını kaybetti
Almanya Ligi'nin güçlü ekipleri Avrupa Kupaları'nda bu hafta 6'da 0 çekerek tarihi hüsran yaşadılar.
Almanya Ligi (Bundesliga) ekipleri, Kupa 1 ve 2'de kelimenin tam anlamıyla tarihi hezimet yaşadı. Alman ekiplerinin 2 kupada 6 maçta sıfır çekmesi, otoriteleri şaşkına çevirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Vodafone Park'ta RB Leipzig'i 2-0 yenerken, Borussia Dortmund kendi evinde Real Madrid'e 3-1, Bayern Münih ise Paris Saint Germain'e deplasmanda 3-0 boyun eğdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim Bulgaristan'da Ludogorets'e 2-1, Hertha Berlin deplasmanda Östersunds'a 1-0, Köln de kendi evinde Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu.
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