Almanya seçimlerinde Bafetimbi Gomis sürprizi

Almanya’da halk, yeni federal meclisi (Bundestag) yani hükümeti belirlemek için bugün sandık başına gitti.

Türk vatandaşlarının da yoğun olarak yaşadığı ülke olan Almanya'da seçimler devam ederken, sandıktan ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Oy pusulasından Galatasaray ve Gomis çıktı.

Bir oy pusulasına "Parti: Galatasaray, Başkan: Gomis" yazısı yazıldı.