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Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası Borussia Dortmund - Monaco maçı ertelendi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde bu gece oynanması planlanan Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası maçın yarın TSİ 19.45'e ertelenmesine karar verildi.

Alman ekibi Borussia Dortmund'tan yapılan açıklamada, "Otobüsün stada doğru hareketi sırasında patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı" ifadeleri yer aldı. Yaralanan futbolcunun Marc Bartra olduğu ve tedavi için hastaneye görütüldüğü öğrenildi.

Öte yandan takim otobüsünün yanında 3 patlama daha olduğu Alman polisi tarafından doğrulandı. Almanya'daki Signal Iduna Park'ta oynanması planlanan karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacaktı.

TUZAKLANMIŞ BOMBA İHTİMALİ

Spox muhabiri gazeteci Fatih Demireli'nin Almanya'dan verdiği bilgilere göre, saldırının "tuzaklanmış bomba" ile yapılmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

MAÇ ERTELENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde oynanacak Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle ertelendi.

EMRE MOR'UN SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan Dortmund'da oynayan milli futbolcumuz Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özcan, "Emre Mor şu anda güvende ve iyi. Olay tamamen kontrol altında" dedi.

BORUSSİA DORTMUND CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Borussia Dortmund CEO'su, yaptığı açıklamada, "Patlamadan sonra bütün takım şok halindeydi" ifadesini kullandı.

PATLAMANIN YAŞANDIĞI YERDE BİR NOT BULUNDU

Reuters'ın haberine göre, patlamanın bulunduğu bölgede bir not bulunduğu ama Alman polisinin bulduğu nota ilişkin bir detay açıklanmadığı ifade edildi.

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