Alpay Özalan istifa etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, yönetim kuruluna istifasını sundu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, yönetim kuruluna istifasını sundu.
Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Özalan'ın yönetim kuruluna istifasını sunduğu kaydedildi.
Yönetim kurulunun, konuyla ilgili kararını yarın sabah yapacağı toplantıda vereceği, toplantıdan çıkan kararın kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.
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