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Alper Potuk Galatasaray derbisinde oynayabilir

Fenerbahçe'de Akhisar karşısında direk kırmızı kartla oyun dışında kalan Alper Potuk'un cezasının bir maç olabileceği konuşuluyor.

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Futbol oyun kurallarına göre sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2-4 maç arası men cezası veriliyor.
 
Hakem Bülent Yıldırım, Alper’in pozisyonunu ciddi faul olarak değerlendirdiği için alt sınırdan ceza verilmesi yani 2 maç alması bekleniyor.
 
Fakat TFF’nin Disiplin Kurulları’nın bu konuda sicilleri kabarık ve talimatlara aykırı uygulamalar son dönemlerde fazla. Geçen sezon başkasının akreditasyon kartıyla saha kenarında olan Tosic ve bu sezon Şenol Güneş’e verilen cezalar akıllarda.
 
Alper’in cezası da PFDK bir ‘denge!’ gözetmeye çalışırsa, 1 maça düşebilir.

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