Anadolu Efes 617.maçında Bamberg deplasmanında
THY Avrupa Ligi 26. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes, Alman ekibi Brose Bamberg karşısına çıkıyor.
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 26. hafta karşılaşmasında Perşembe günü Almanya'nın Brose Bamberg takımına konuk olacak.
Bamberg kentindeki Brose Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Ligde 6 galibiyet ve 19 yenilgiyle son sırada bulunan lacivert-beyazlıların play-off etabına yükselme şansı kalmazken, 9 galibiyet ve 16 yenilgisi bulunan Brose Bamberg ise 13. sırada yer alıyor.
- Avrupa kupalarında 617. maç
Anadolu Efes, Brose Bamberg karşısında Avrupa kupalarındaki 617. karşılaşmasını oynayacak.
Avrupa kupalarında bugüne dek 616 müsabaka yapan lacivert-beyazlılar, 339 galibiyet ve 277 yenilgi aldı.
Öte yandan, THY Avrupa Ligi'nde 2001-2002 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 369. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 368 maçında 182 galibiyet ve 186 yenilgi yaşadı.
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