Anadolu Efes: 96 Trabzonspor: 89
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda normal süresi 84-84 beraberlikle biten müsabakanın uzatma bölümünde Trabzonspor'u 96 - 89 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda normal süresi 84-84 beraberlikle biten müsabakanın uzatma bölümünde Trabzonspor'u 96 - 89 yendi.
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, İsmail Aydın
Trabzonspor: Green 25, Eldridge 15, Deniz Kılıçlı 4, Vasiliuska 14, Harris 3, Obekpa 9, Heslip 17, Alper Saruhan, Burak Eşlik 2
Anadolu Efes: Birkan Batuk, Errick Mc Collum 27, Motim 4, Sımon 19, Dunston 14, Stimac 15, Adams 11, Doğuş Balbay 4, Berk Demir 2
1. Periyot: 23-21 (Trabzonspor lehine)
Devre: 43-40 (Trabzonspor lehine)
3. Periyot: 58-59 (Anadolu Efes lehine)
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