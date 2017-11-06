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Anadolu Efes: 96 Trabzonspor: 89

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda normal süresi 84-84 beraberlikle biten müsabakanın uzatma bölümünde Trabzonspor'u 96 - 89 yendi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda normal süresi 84-84 beraberlikle biten müsabakanın uzatma bölümünde Trabzonspor'u 96 - 89 yendi.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, İsmail Aydın

Trabzonspor: Green 25, Eldridge 15, Deniz Kılıçlı 4, Vasiliuska 14, Harris 3, Obekpa 9, Heslip 17, Alper Saruhan, Burak Eşlik 2

Anadolu Efes: Birkan Batuk, Errick Mc Collum 27, Motim 4, Sımon 19, Dunston 14, Stimac 15, Adams 11, Doğuş Balbay 4, Berk Demir 2

1. Periyot: 23-21 (Trabzonspor lehine)

Devre: 43-40 (Trabzonspor lehine)

3. Periyot: 58-59 (Anadolu Efes lehine)

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