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Anadolu Efes deplasmanda kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i mağlup etti.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler kendi sahasında Anadolu Efes'i konuk etti. Anadolu Efes salondan 74-72 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 15. galibiyetini aldı ve lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ise 17. mağlubiyetini alarak son sırada yer aldı.

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