Anadolu Efes deplasmanda kazandı
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i mağlup etti.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Halk Enerji TED Ankara Kolejliler kendi sahasında Anadolu Efes'i konuk etti. Anadolu Efes salondan 74-72 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 15. galibiyetini aldı ve lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Halk Enerji TED Ankara Kolejliler ise 17. mağlubiyetini alarak son sırada yer aldı.
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