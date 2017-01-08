Anadolu Efes, Galatasaray'ı devirdi

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, ligdeki 12. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank, 6. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya iyi bir savunmayla başlayan Anadolu Efes, ilk 4 dakikada Galatasaray Odeabank'a sayı şansı vermeyerek bu süreyi Paul ve Brown'ın isabetleriyle 10-0 önde tamamladı. Sinan Güler'le etkili olmaya çalışan sarı-kırmızılı takım, Pleiss'ın da skor üretmesiyle 8. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 14-11. Galatasaray Odeabank, son 15 saniyede bulduğu basketlerle ilk çeyreği 17-16 önde geçti.

İlk bölümün aksine ikinci çeyreğe daha etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 15. dakikaya 12 sayı farkla (30-18) önde girdi. Savunmada daha sert oynamaya başlayan ve ribauntlarda üstünlük kuran Galatasaray Odeabank, Sinan Güler, Pleiss ve Schilb'in yanı sıra Tyus'un da etkili olmasıyla maçın kontrolünü ele geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip ilk yarının sonunda soyunma odasına 40-28 önde gitti.

Çekişmeli başlayan üçüncü çeyrekte Anadolu Efes'in farkı azaltma çabalarına karşılık veren Galatasaray Odeabank, 24. dakikayı 47-37 üstünlükle geçti. Ev sahibi ekip, 26. dakikada 8-0'lık seri yakalayarak farkı azaltmayı başardı. Heurtel'in skorer oyunuyla bu bölümde etkili olan Anadolu Efes, çeyreğin bitimine 40 saniye kala durumu 53-52 yaparak öne geçti ve çeyreği 56-54 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlere sahne olan son çeyrekte iki ekip de oyunu kontrol etmeye çalıştı. Mücadelenin 32. dakikası 61-61 eşitlikle geçilirken, yaşanan top kayıpları dikkati çekti. Bitime 3 dakika kala hücumda daha etkili olan başlayan Anadolu Efes, son dakikasına 74-69 önde girdiği maçı 80-77 kazandı.

Maçın en skorer ismi Galatasaray Odeabank formasıyla 22 sayı kaydeden Pleiss olurken, Anadolu Efes'te Paul'ün 18, Heurtel'in 16 ve Cedi Osman'ın 14 sayısı galibiyeti getirdi.