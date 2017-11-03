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Anadolu Efes galibiyeti unuttu!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga'ya 79-74 mağlup oldu.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Anadolu  Efes, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga'ya 79-74 mağlup oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes organizasyonda 5. maçını da yitirdi. Unicaja  Malaga ise 2. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Unicaja Malaga, dış atışlardan Salin ve  Brooks, pota altından da Shermadini'nin kaydettiği sayılarla ilk 5 dakikayı 16-9  önde geçti. Simon, Stimac ve Adams ile farkı azaltmaya çalışan Anadolu Efes'e  McCallum, Waczynski ve Augustine'in sayılarıyla cevap veren Unicaja Malaga, ilk  çeyreği 25-19 üstün bitirdi.

Anadolu Efes; Ledo, Adams ve Stimac'ın kazandırdığı sayılarla 16.  dakikada skor üstünlüğünü ele geçirdi: 30-28. Ardından oyunda yeniden dengeyi  kuran konuk takım Augustine ve Salin ile etkili olurken, Anadolu Efes ise Stimac,  Dunston ve Simon ile skor üretti ve karşılaşmanın ilk yarısı 35-35 berabere  tamamlandı.

İkinci yarının başında Doğuş Balbay, McCollum ve Stimac ile 7-0'lık  seri yakalayan Anadolu Efes, 23. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 42-35.  Ardından Augustine, Milosavljevic ve Nedovic ile basketler bulan Unicaja Malaga,  24. dakikada skora denge getirdi: 42-42. Kalan bölümde özellikle Avustralyalı  oyuncusu Motum'un pota altından kaydettiği sayılarla rakibine üstünlük kuran  Anadolu Efes, final periyoduna 59-53 önde girdi.

Hücumlardan boş dönen Anadolu Efes karşısında etkili olan Unicaja  Malaga, Suarez, McCallum ve Nedovic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste  attığı basketlerle 35. dakikada öne geçti: 64-66. Lacivert-beyazlılar, Dunston ve  Motum'un sayılarıyla oyunda kalmaya çalışsa da Augustine ve Nedovic ile kritik  sayılar bulan Unicaja Malaga, karşılaşmadan 79-74 galip ayrıldı.

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