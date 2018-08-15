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Anderson Talisca, Çin'de 6. maçında 7. golünü kaydetti

Çin Ligi'nde Anderson Talisca kasırgası devam ediyor. Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi bittikten sonra Çin'e giden Brezilyalı oyuncu fileleri yine sarstı.

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Çin Ligi'nde 18. hafta mücadelesinde Henan Jianye ile Anderson Talisca'nın formasını giydiği Guangzhou Evergrande kozlarını paylaştı. Konuk takım Guangzhou Evergrande, 5-0 kazandı

Son iki sezonu Beşiktaş'ta geçirdikten sonra Guanzhou'ya giden Anderson Talisca, mücadelenin 29. dakikasında takımını öne geçirirken, 57 ve 69. dakikalarda sahne alan takımın diğer Brezilyalı ismi Ricardo Goulart farkı açtı. Çinli forvet Lin Gao da 86 ve 90. dakikalarda skora katkı sağladı.

Alınan bu sonucun ardından Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Evergrande, 33 puana yükselerek lider Beijing ile farkı 6 puana indirdi. Yalnızca iki yenilgisi bulunan Evergrande gelecek hafta ise Tianjin Quanjian'ı konuk edecek

24 yaşındaki Anderson Talisca, Çin Ligi'nde 6. maçında 7. kez fileleri görürken, takımının son haftlardaki yükselişinde büyük pay sahibi oldu.

(Sporx)

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