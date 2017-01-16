Anderson Talisca golle geri döndü
Spor Toto Süper Lig'İn 17. haftasında Beşiktaş ile Osmanlıspor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'İn 17. haftasında Osmanlıspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. 20. dakikada hılzı gelişen Beşiktaş atağında Anderson Talisca, ceza sahası dışından çok düzgün vir vuruş yaparak topu filelere gönderdi ve Beşiktaş mücadelede 1-0 öne geçti. Ayak içiyle topu tam köşeye bırakan Talisca, Beşiktaş formasına kavuştuğu ilk maçında golü buldu.
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