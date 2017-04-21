Talisca'nın attığı goller sosyal medyayı salladı

Eveeskisi

SivasKartalları‏

Sabah uyandığım da talisca nın gölünü kalede arayan kalecı gıbı uyandım



FUBAR



Talisca Genel Kurmay Başkanı olsun



Alkoluk Başkan JK



Bende 2 böbrek fazla, birini Talisca'nın bonservisi için gişe fiyatına satıyorum.



Beyazzenci



Acilen Türk vatandaşı yapılmalı Talisca. Milli takıma da lazım adı da Tahsin olsun.



Osmanlıspor



Atı, arabayı donanmayı satın Talisca'yı alın.

Gerilmeden topa bu kadar sert vuran başka Allahın kulu yok şu piyasada. Ayak bağcıklarını yalayayım, baldırını seveyim Talisca