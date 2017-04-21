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Talisca'nın attığı goller sosyal medyayı salladı

Dün gece Lyon karşısında oynadığı futbol ve attığı gollerle yıldızlaşan Talisca için sosyal medyada övgü dolu ifadeler kullanıldı.

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Lyon ile oynadığı maça damga vuran Talisca sosyal medyayı salladı.

Vodafone Arena'da Beşiktaş'ı Lyon karşısında öne geçiren ardından ikinci golü atarak takımını yeniden maça ortak eden Talisca ortalığı salladı. Ortaya koyduğu muhteşem futbolunu 2 golle süsleyen Talisca siyah beyazlı taraftarları adeta mest etti. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi olan Brezilyalı oyuncu için binlerce tweet atıldı.

İşte o tweetler...

güntekin onay‏

Kiralık olsa da Talisca'yı alıp getiren ekiple Mitrovic'i getiren ekip aynıysa burda akıllara başka şeyler geliyor malesef

ALPARSLAN 
 
Talisca gibi bir tabur askerim olsa sizlere Avrupa'yı da alırdım torunlarım

Haydi Kalk Ayağa‏ 
 
Talisca sen ne büyük ne alâ ne kral ne insan ne kutlu bir adamsın.

KenanBingolu
 
Talisca hiç bir frikikte rahat vuramıyor ki  topa Başında sürekli iett otobüsünde oturan genç görmüş teyze gibi dikilen Quaresma var bilader

Süleyman Efe
‏ 
Penaltı atar gibi atar simdi talisca sevim kooooş

Eveeskisi 
 
Gerilmeden topa bu kadar sert vuran başka Allahın kulu yok şu piyasada. Ayak bağcıklarını yalayayım, baldırını seveyim Talisca

SivasKartalları‏ 
 
Sabah uyandığım da  talisca nın gölünü kalede arayan kalecı gıbı uyandım

FUBAR

Talisca Genel Kurmay Başkanı olsun

Alkoluk Başkan JK

Bende 2 böbrek fazla, birini Talisca'nın bonservisi için gişe fiyatına satıyorum.

Beyazzenci

Acilen Türk vatandaşı yapılmalı Talisca. Milli takıma da lazım adı da Tahsin olsun.

Osmanlıspor

Atı, arabayı donanmayı satın Talisca'yı alın.

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