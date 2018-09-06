Andre Ayew'den şampiyonluk açıklaması

İşte Andre Ayew’in verdiği o röportaj:

"Johnson, Preko ve Appiah'ın Fenerbahçe'ye gelmemde etkisi oldu"

Johnson, Preko ve Appiah ile birlikte Fenerbahçe’de forma giyen 3. Ganalı oyuncuyum. Bu oyuncuların hepsini tanıyorum. Appiah ile zaten milli takımda da oynadım. Hepsinin buraya gelmemde etkileri oldu, burayı tavsiye ettiler. Ben de onlar gibi başarılı olmak istiyorum.

"Beklentileri biliyorum, baskıyı seven bir oyuncuyum"

Her şeyden önce taraftarlara beni hoş karşıladığı için teşekkür ediyorum. Beklentileri çok iyi biliyorum. Ben zaten o yüzden buradayım. Ben baskıyı seven bir oyuncuyum. İlk geldiğim andan itibaren oyuncular da beni çok iyi karşıladılar. Bu ailenin bir parçası oldum. En kısa sürede daha da fit hale gelip yapabileceklerimi göstermek istiyorum.

Hangi pozisyonda oynamayı istiyor?

Her geçen gün daha iyiyi gidiyorum. Buraya Swensea takımından hazır olarak gelmiştim. Ciddi bir sakatlık yaşamadım. Takım arkadaşlarımla aynı seviye gelmek için çalışıyorum. En kısa zamanda fit olacağım. Hocamız beni nerede oynatmak isterse ben orada oynarım. 10 numara, 8 veya 7 numara fark etmez. Benim tek isteğim takıma yardım etmek ve kalitemi göstermek. Maçları kazanamadığımız zaman mutsuz oluyoruz.

"Gomis'in gitmesi şampiyonluk yolumuzu açtı"

Gomis’in gitmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadım çünkü; en iyi arkadaşım gitti. Biz onunla gerçekten çok yakınız ve o benim bir ağabeyim gibi. Ona çok saygı duyuyorum o da bana. Transferi ile ilgili kendisi ile konuştum. Gomis, Galatasaray’ı çok sevdi ve orada çok seviliyordu. Gitmesi gerekiyordu ve gitti. Ben de onunla bir derbide karşılaşamadığımız için hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Ama tanrı bizler için en iyisini bilir. Tabii ki onun gitmesi Galatasaray’ı güçsüz yapacaktır. Bu da şampiyonluk yolunda bizim işimize gelen bir durum.

"Dördüncü yıldızı takmak için her şeyi yapacağız"

Şampiyon olmak ve dördüncü yıldızı takmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu sezon uzun bir lig olacak. Hem lig, hem kupa hem de Avrupa ligi maçları olacak. Avrupa ligi kolay olmayacak. Çok çalışacağız hedeflerimiz için. Dediğim gibi biz takıma ihtiyacı olan galibiyet ve kupalar için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızın iyi günde kötü günde arkamızda olmalarını istiyoruz. Biz kazanacağız onlar bizim arkamızda olduğu sürede de başaracağız.

"Türkiye Ligi dünyada saygı görmeye başladı"

Konuşmak için erken. Henüz birkaç maç yaptık ama İngiltere ve Fransa liginden çok farklı bir lig. Hiç bir rakibi küçümsememelisiniz. Bu ligde çok faza koşmalısınız. Fiziksel ve mental olarak hazır olmalısınız. Zamanla ligi daha iyi tanıyacağım. Kendi evimizde oynadığımız maçlar farklı ama kesinlikle saygıyı hak eden bir lig var. Küçük olarak adlandırılan takımlar bile transferler yapıyorlar ve çok iyi futbolcular buraya geliyor. Türkiye Ligi dünyada saygı görmeye başladı.

"Valbuena, yüzde yüz olduğunda beklentileri karşılayacaktır"

Valbuena’yı 17 yaşımdan beri tanıyorum. Onunla birlikte uzun yıllar oynadım. Kendisi çok kaliteli bir futbolcu. Oyun görüşü, pasları çok üst düzeyde. Her geçen gün daha iyi duruma geliyor. Kalitesini herkes geçen seneden biliyor. Taraftar da onu çok seviyor. Ben kendisine güveniyorum. Takım yüzde 100 olduğu zaman beklentileri karşılayacaktır.

"Swansea'ye gitmek hataydı diyemem"

Swensea kulübünü tercih etmem hata oldu diye bir şey söyleyemem. Evet o dönemde beni isteyen çok fazla takım vardı. Ben de uyun tarzıma uygun olacağından ve aynı tarzda futbolcularla birlikte oynayacağımdan dolayı kabul ettim. O tarihteki teknik direktör de benim oyun stilime göre takımı oynatacağını söylemiş ve takımın anahtarlarını benim elime verdi. Hem futbol hem de finans açısından beni çok fazla istedikleri gösterdiler.

"Böyle bir taraftar için her şeyinizi verirsiniz"

Şu an burada çok mutluyum. Fenerbahçe’de iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Benfica maçında taraftarlarımıza turu armağan edemedik ama ona rağmen bizleri alkışlamaları gerçekten hepimizi çok etkiledi. Onları mutlu ve gururlu gördük. Fenerbahçe gibi bir taraftarınız varsa o taraftar için sahada her şeyinizi verirsiniz. Hedefim sezonu en iyi şekilde bitirmek. Geldiğim andan itibaren burada çok mutluyum.

"Şehir güzel ama trafik için aynı şeyi söyleyemem"

Burada yemekler mükemmel, insanlar Müslüman. Benim adıma yaşamak için güzel bir şehir. Güzeş bir şehir ama trafik için aynı şeyleri söyleyemem. Güzel camiler var. Bu güzel şehrin tek kötü tarafı sadece trafik. İnsanlar çok sıcakkanlı. Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı gelip benimle sohbet ediyor. Bu şehre gelmekle doğru karar vermişim.