Andre Silva kiralık olarak Sevilla'da Galatasaray'ın kiralamak için yoğu çaba sarf ettiği Milan'lı golcü Andre Silva, La Liga ekiplerinden Sevilla'ya kiralık olarak gidiyor. Portekizli golcü için Endülüs ekibinin 35 milyon Euro bonservis karşılığında satın alma opsiyonu bulunuyor.