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Andre Silva: Milan forması giymekten gurur duyuyorum

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Andre Silva, Milan'da mutlu olduğunu söyledi.

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Galatasaray'ın Milan'dan kiralık olarak kadrosuna katmak için uğraş verdiği Portekizli forvet Andre Silva'dan açıklamalar geldi.

''ÇOK ÖNEMLİ BİR TAKIMDA OYNUYORUM''

Andre Silva, sosyal medya hesabından bir taraftarın favori oyuncun kim sorusuna ''Favori oyuncum kim? Andre Silva. İtalyanca öğrenmeye çalışıyorum, en yakın zamanda öğreneceğim. Takımda benden bile kötü İtalyanca konuşanlar var. Milan formasını giymekten gurur duyuyorum. Çok önemli bir takımın formasını giyiyorum.'' dedi.

Galatasaray taraftarları, genç forvetin sosyal medya hesaplarına 'Come to Galatasaray' mesajları bırakmıştı.

(Sporx)

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