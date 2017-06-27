Andreas Beck: Hiçbir yere gitme niyetim yok
Beşiktaş'ın Alman savunma oyuncusu Andreas Beck, siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Beck, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemde geleceğimle ilgili bir çok spekülasyon yapıldığını gördüm. Diyeceğim tek şey; şu an hiçbir yere gitme niyetim yok. Neden gideyim? Beşiktaş harika bir taraftar kitlesi olan müthiş bir kulüp. Burada oynamaktan dolayı gurur duyuyorum."
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