Anelka Galatasaray'da teklif aldığını açıkladı

Fenerbahçe forması giyen yıldızlar arasında yer alan ve oynadığı futbolla akıllarda iz bırakan Nicolas Anelka, hayatının yanı sıra Robin van Persie, Bafetimbi Gomis ve Mathieu Valbuena hakkında açıklamalarda bulundu.

Habertürk'e konuşan Nicalas Anelka, "Türkiye'yi çok özledim. Burada harika vakit geçirmiştim. 1.5 yıl buradaydım ama gerçekten harikaydı." dedi.

"Ben Fenerbahçe'ye giderken, bir sürü insan 'Neden Türkiye'ye gidiyorsun?' gibi sözler söylemişti. 10-15 yıl önceydi ve Türkiye'nin iyi olmadığını söylüyorlardı ama imza attığımda kulübü gördüm, tesisleri gördüm, şehri ve geri kalan her şeyi gördüm."

"Fenerbahçe'de sahaya odaklanmıştım"

"Geriye baktığımda ne kadar iyi bir tercih olduğunu görebiliyorum."

"O dönem sahada iyi olamadığım için milli takıma seçilemiyordum. Daha sonra şehirde ve sahada takımımla inanılmaz mutlu oldum ve yeniden milli takıma seçildim. Tamamen sahaya odaklanabilmiştim ve beni yeniden milli takıma seçtiler."

"Fenerbahçe Real Madrid'i hatırlattı"

"Manchester City için oynadığım dönemde şimdiki Manchester City değildi. O zamanlar küçük bir kulüptü ve oradan büyük bir kulübe geldim."

Nicolas Anelka Real Madrid

"Fenerbahçe'yle imzaladığımda Real Madrid'i hatırladım. Çünkü Real Madrid, bütün İspanya'da çok büyük bir üne sahip. Fenerbahçe'nin ne kadar ünlü ve büyük bir kulüp olduğunu gördüm."

"Van Persie'yi anlayacak futbolculara ihtiyaç var"

"Valbuena çok iyi bir oyuncu. Milli takımda oynarken de çok iyiydi. Orada beraber oynadık. Çok yaratıcı bir oyuncu ve çok asist yapabilir. Ama Fenerbahçe'nin başarılı olmak için birlikte oynamaya ihtiyacı var. Takım kötü değil, ama zamana ihtiyacı var."

Nicolas Anelka Arsenal Manchester United

"Robin van Persie çok iyi bir oyuncu. O akıllı bir oyuncu. Onu anlayacak oyunculara ihtiyacı var. Ben oynarken Alex vardı arkamda, çok iyi paslar verebiliyordu. Valbuena da bu işi yapabilir."

"Galatasaray Gomis ve Belhanda gibi isimlerle çok daha iyi görünerek başladı. Onları zaten Fransa Ligi'nden tanıyorum. Gomis ligin en iyi oyuncularındandı."

"Galatasaray'da oynayamazsınız"

"Ben Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra da Fenerbahçe taraftarı oldum. Ayrıldıktan sonra başka bir kulüp için dönme şansım oldu ama net bir şekilde 'hayır' dedim. O takım da Galatasaray'dı. Çünkü eğer Fenerbahçe için oynadıysanız, Galatasaray için oynamanız mümkün değildir."