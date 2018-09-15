Ankaragücü sahasında Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Akhisarspor, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ankaragücü, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederken Akhisarspor'un kazanamama serisi devam etti.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren tek gol, 12. dakikada Mustafa El Kabir'den geldi. Golden sonra Ankaragücü, defansif bir oyuna dönerken Akhisarspor'un son bölümdeki baskısı sonuç vermedi ve karşılaşma 1-0 Ankaragücü'nün üstünlüğü ile sona erdi.

5 hafta sonunda ligdeki 2. galibiyetini alan Ankaragücü, puanını 7'ye çıkartaran 10. sıraya çıktı. Akhisarspor ise galip gelememe serisine devam etti ve 2 puan ile 17. sırada kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Akhisarspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.